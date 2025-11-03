Изменение погоды. Синоптик предупредила об осадках, снижении температуры и когда возможен мороз в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила об изменении погоды во вторник, 4 ноября, отметила, где ожидаются дожди и когда возможны ночные морозы в Украине.

«Сегодня, как хотите, но выходите обязательно на улицу. Потому что сегодня с ближайшей перспективы — лучший синоптический день — солнце и тепло. А уже завтра на западе и севере Украины ожидается дождь, обусловит осадки холодный атмосферный фронт (синяя линия с колючками, см. карту внизу). Также небольшие дожди — в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории Украины 4-го ноября — без осадков. Температура воздуха во вторник снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях, до дневных +9 +13 градусов. На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет теплее, завтра здесь предполагается +12 +16, на юге местами до +18 градусов. В Киеве 4-го ноября: а. небо укроет облаками, б. похолодает до +10 градусов, в. ожидается дождь».

Диденко назвала дни, когда в Украину вернется потепление после снижения температуры в скором времени и отметила, в какие дни возможен ночной мороз.

«Как всегда, в понедельник, руку над лбом — козырьком и смотрим вперед в наиболее возможное близкое будущее, синоптическое. 4−5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6-го по 10-е ноября потеплеет. С 11−12 ноября ожидается ощутимое похолодание, ночью до минусов, днем постепенно, во второй половине следующей (следующей) недели — до +2 +8 градусов. Напоминаю для всех любителей искажений, капслоков и манипуляций — длинный прогноз ориентировочный, потребует уточнения. Но думать и планировать стоит заранее».