«Серьезное похолодание». Синоптик предупредила о колебаниях температуры и назвала дни, в которые необходимо утеплиться

В Украине продолжается смена погоды с колебаниями температуры от потепления до значительного похолодания.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о погоде в Украине в ближайшее время. Назвала самые теплые регионы и области, где пройдет дождь, предупредила, когда ощутимо снизится температура воздуха.

«5-го ноября в Украине температура воздуха самой низкой будет в западной части, +8 +11 градусов, самой высокой — в южной, днем здесь +12 +17 градусов. На остальной территории ожидается в течение дня +11 +14 градусов. Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок — Винницкая область, Черновицкая область, Одесская область и ночью Житомирщина — покажет небольшие дожди».

Диденко отметила, какая погода в Киеве будет в среду, 5 ноября и назвала дни, когда серьезное похолодание охватит большинство территории Украины.

«В Киеве 5-го ноября дождей не ожидается и даже немного потеплеет. В ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями. А вот — внимание — с 11−12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание. Прогноз еще потребует уточнения, но, думаю, ничто не помешает подготовить поближе теплые вещи в шкафах, записаться на замену летней резины, позаботиться об утеплении».