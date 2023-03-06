До +15°C. Когда температурные качели в марте поднимутся вверх и надолго ли задержится тепло 6 марта, 11:29 Самый теплый день весенней недели (Фото:Энни Спратт / unsplash)

Неделя началась с холодного ветра и осадков, во многих городах Украины даже в виде снега, но вскоре можно будет насладиться весенним теплом.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook рассказала о погодных качелях свойственных марту и назвала день, в который мы сможем насладиться настоящим весенним теплом.

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По словам синоптика понедельник по всей Украине будет холодноватым. Температура воздуха ночью до -1−5 градусов мороза. Днем удержатся, хоть и слабые, но плюсы.

Осадки преимущественно в виде небольшого мокрого снега пришли в гости в западные области, на север, в Винницкую область с Харьковщиной.

Направление ветра преимущественно с юго-запада, ветер умеренный, иногда с порывистыми залетами.

В Киеве сегодня выпал небольшой мокрый снег, температура днем ожидается не выше +2+4 градусов.

Когда будет самый теплый день на этой неделе

«Ближайший теплый день будет 8-го марта, до +10 градусов, на юге и в центре Украины вплоть до +12+15 градусов! Хоть с осадками и сильным ветром, а на день рождения Батька, 9 марта, существенно похолодает.

Погода — интересная, пестрая и неоднородная, как всегда ранней весной. Однако наличие первоцветов и нежной чистой зелени, которая пробивается из-под прошлогодних пожухлых некрасивых грязно-коричневых листьев, компенсирует пока острый воздух, бодрый колючий ветер и еще скромные плюсы".