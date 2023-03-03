Весна будет гостить недолго. Когда в Украину вернутся морозы 3 марта, 11:56 Пасмурная погода и дожди на выходные (Фото:Anthony/pexels)

На выходные 4−5 марта во многих регионах весна придет в гости только в субботу — будет достаточно тепло.

В воскресенье весна снова временно покинет нас, станет прохладнее, а к понедельнику вернутся ночные морозы. Кое-где, по данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет дождливая, однако на большей части территории страны обойдется без осадков.

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Погода в субботу 4 марта

В субботу почти по всей Украине облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в Киевской, Житомирской и Черниговской областях местами ожидается небольшой дождь, в Сумской и Харьковской областях — дождь и мокрый снег. Прохладно будет на Волыни, Ровенщине, Сумщине, Харьковщине и Черниговщине — до +2…+5 °С. В западных, восточных и центральных регионах воздух прогреется до +5…+8 °С, на юге — до +8…+10 °С.

Ночью по всей стране ожидается около 0 ° C, морозы до -3 ° С возможны только в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Погода в воскресенье 5 марта

В воскресенье в большинстве областей будет прохладно. На западе столбики термометров поднимутся до +1…+3 °С, на севере, в центре, включая Киевскую область, и на востоке — до +2…+5 °С. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +6…+8 °С.

Погода обещает быть комфортной, небольшие дожди ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской, Сумской и Черниговской областях. Так что можно смело планировать воскресную прогулку. Кстати, 5 марта в мире отмечают День энергоэффективности — чем не повод зайти в итальянскую пиццерию и не включать электродуховку дома?

Погода в понедельник 6 марта

Неделя начнется с прохладной погоды — во всех регионах, кроме юга и юго-востока, воздух прогреется до +3…+5 °С днем, а ночью ожидаются морозы до −3…−5 °С. На западе страны погода в начале недели будет дождливая, возможен мокрый снег. В остальных областях — без существенных осадков.

Геомагнитные бури

В начале недели специалисты снова обещают магнитную бурю, на этот раз незначительную. Захватите на работу таблетки от головной боли, пейте больше воды и старайтесь не нервничать по пустякам.

Народные приметы и верования

Снег на земле 4 марта обещал, что весна придет еще не скоро. Если же снега не было, тепло ждали в ближайшие недели. А еще в этот день готовили много пищи, чтобы жизнь была богаче.

Если 5 марта, на Льва Катальника, пойдет дождь или снег, не огорчайтесь, а доставайте из шкафа весеннюю одежду. Ведь раньше считалось, что слякотная погода в этот день обещает теплую и скорую весну!

Напомним, ранее NV рассказывал, что такое метеорологическая весна, и когда она начнется в Украине. Ждать уже не так долго.

