Финальный аккорд зимы. Когда в марте пройдет последний снег

28 февраля, 13:55
Поделиться:
Последний мокрый снег в марте (Фото:yan_c / depositphotos)

Последний мокрый снег в марте (Фото:yan_c / depositphotos)

Первая половина марта будет преимущественно пасмурной с осадками в виде дождя и снега.

Осадки, которые в количественном соотношении сократятся в первые дни весны, вернуться вместе с ветром и будут заставлять нас прятаться по домам до середины месяца. И если дождь весной, пусть не всегда приятен, но необходим, то со снегом хочется распрощаться как можно быстрее.

Видео дня

В Киеве зима особенно сильно напомнит о себе выпадением снега, дневной температурой — 2 градуса и ночной -4 градуса. Последний мокрый снег с дождем пройдет 16 марта.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове особенно снежными будут два дня 9 и 10 марта с дневной температурой -1−3 градуса и ночной -4 градуса. Последний мокрый снег с дождем пройдет 15 марта.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе последний мокрый снег с дождем возможно будет срываться 8 марта. При этом будет относительно тепло. Дневная температура +6 градусов, ночная -2 градуса.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове достаточно сильный снег пройдет 10 марта. Дневная температура в этот день 0 градусов, ночная -2 градуса. Последний снег ожидается 16 марта.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре с первых дней марта в пасмурную погоду преимущественно дожди. Последний мокрый снег с дождем пройдет 15 марта, при дневной температуре воздуха +3 градуса и ночной +1 градус.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Зима Снег Весна Погода

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X