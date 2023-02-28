Финальный аккорд зимы. Когда в марте пройдет последний снег 28 февраля, 13:55 Последний мокрый снег в марте (Фото:yan_c / depositphotos)

Первая половина марта будет преимущественно пасмурной с осадками в виде дождя и снега.

Осадки, которые в количественном соотношении сократятся в первые дни весны, вернуться вместе с ветром и будут заставлять нас прятаться по домам до середины месяца. И если дождь весной, пусть не всегда приятен, но необходим, то со снегом хочется распрощаться как можно быстрее.

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В Киеве зима особенно сильно напомнит о себе выпадением снега, дневной температурой — 2 градуса и ночной -4 градуса. Последний мокрый снег с дождем пройдет 16 марта.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове особенно снежными будут два дня 9 и 10 марта с дневной температурой -1−3 градуса и ночной -4 градуса. Последний мокрый снег с дождем пройдет 15 марта.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе последний мокрый снег с дождем возможно будет срываться 8 марта. При этом будет относительно тепло. Дневная температура +6 градусов, ночная -2 градуса.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Харькове достаточно сильный снег пройдет 10 марта. Дневная температура в этот день 0 градусов, ночная -2 градуса. Последний снег ожидается 16 марта.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре с первых дней марта в пасмурную погоду преимущественно дожди. Последний мокрый снег с дождем пройдет 15 марта, при дневной температуре воздуха +3 градуса и ночной +1 градус.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo