Первый день весны. Какие сюрпризы преподнесет погода 25 февраля, 08:16 В первый день весны зима еще напоминает о себе (Фото:Konstanttin / depositphotos)

Волна потепления в последние дни зимы не повлияет на повышение температуры в первый день марта.



На большей части территорий Украины 1 марта будет прохладным днем с осадками. Средняя дневная температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла, ночью небольшой минус. Осадки в виде мокрого снега и дождя помешают прогулкам на улице и напомнят о том, что период переменчивой погоды не уйдет просто так.

Видео дня

В Киеве 1 марта дневная температура воздуха подымится до +3 градусов, ночная -1 градус. В течение дня переменная облачность, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове 1 марта ожидается дневная температура воздуха +2 градуса, ночная -3 градуса. Переменная облачность без осадков.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе 1 марта будет достаточно теплый день с переменной облачностью. Дневная температура воздуха +5 градусов, ночная -1 градус.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Днепре 1 марта дневная температура воздуха подымится до +2 градусов, ночная будет -2 градуса. На протяжение дня переменная облачность без осадков.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове 1 марта ожидается дневная температура воздуха +1 градус, ночная -2 градуса. Переменная облачность и незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo