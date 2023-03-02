«Выше климатической нормы». Какой погоды ждать от марта — синоптик 2 марта, 11:08 Погода в марте с учетом климатических норм (Фото:Bich Tran / pexels)

Общее видение первого месяца весны от синоптиков — март будет спокойным, без чрезвычайных явлений или сильных осадков.

Синоптик Укригидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV рассказала о погодных тенденциях в первый месяц весны. По ее словам, существует общая тенденция к повышению температуры, увеличивается световой день, и мы будем получать все больше солнечного света.

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«У нас среднемесячная температура предполагается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что, в свою очередь, на 2 градуса выше нормы. В принципе, специалисты прогнозируют, что вся весна в целом на территории Украины будет на 1−2 градуса выше этой новой климатической нормы, которая у нас исчисляется с 1991 года по 2020 год. А если сравнивать со старыми климатическими нормами, которые исчислялись с 1961 по 1990 год, то получится вообще на 2−3 градуса выше. Весна довольно теплая у нас.

По осадкам. Их количество ожидается на уровне 27−44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и в Крымских горах — 49−98 мм, и это в пределах нормы. И только в восточных областях осадков может быть несколько меньше нормы в соответствии со среднемесячными показателями в этих регионах".

По словам синоптика, в первой половине марта днем будет преобладать плюс, ночами небольшой минус. Пасмурных и облачных дней будет больше, чем солнечных. Во второй половине марта присущая месяцу смена погоды может проявиться в виде локальных осадков.