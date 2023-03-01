Итак, весна. Чем удивит март — интервью с метеорологом 1 марта, 10:35 Эксклюзив NV В начале марта будет преобладать спокойная погода (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA / Sipa via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха в интервью NV рассказала о погоде в первый месяц весны.

— Какой прогнозируете март? Какие ожидаете метеорологические условия в течение первого месяца весны?

— У нас среднемесячная температура предполагается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины, что, в свою очередь, на 2 градуса выше нормы. В принципе, специалисты прогнозируют, что вся весна в целом на территории Украины будет на 1−2 градуса выше этой новой климатической нормы, которая у нас исчисляется с 1991 года по 2020 год. А если сравнивать со старыми климатическими нормами, которые исчислялись с 1961 по 1990 год, то получится вообще на 2−3 градуса выше. Весна довольно теплая у нас.

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По осадкам. Их количество ожидается на уровне 27−44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и в Крымских горах — 49−98 мм, и это в пределах нормы. И только в восточных областях осадков может быть несколько меньше нормы в соответствии со среднемесячными показателями в этих регионах.

Каких-либо чрезвычайных явлений или сильных осадков в марте мы не ожидаем. Таково общее видение следующего месяца.

— Поделитесь более четким прогнозом погоды на ближайшее будущее — первые 5−10 дней марта. Какая температура воздуха и метеоусловия будут преобладать?

