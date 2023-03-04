Привередливый март. Установится ли в течение месяца зимняя погода — синоптик 4 марта, 05:30 В марте снег может выпасть в горах (Фото:Pixabay / Pexels)

Переменчивая погода, присущая началу весны, в течение первого месяца еще может удивить зимними осадками.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV рассказала о том, что в ближайшие дни приземный слой воздуха будет меньше прогреваться из-за облачной погоды, и температура воздуха будет немного снижаться. В ночные часы так и остается небольшой минус, а в дневные, все же, будет преобладать плюс.

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Относительно осадков и зимней погоды. По словам синоптика, ожидаемые колебания температуры будут сопровождаться усилением ветра без осадков, но в дальнейшем, на некоторых территориях страны, не исключается даже снег.

«Исключать зимнюю погоду, конечно, мы не можем, учитывая столь обширную и разнообразную территорию Украины. К примеру, где-то в горах, в западных областях, конечно, могут быть осадки в виде снега или на северо-востоке. Но пока в ближайшей перспективе осадки, которые мы можем ожидать в конце первой декады, например, это будут преимущественно осадки смешанной фазы. Если кое-где и образуется снежный покров, то он будет кратковременным, ведь за счет прогрева воздуха в дневные часы он будет интенсивно таять. В горах возможны отдельные локальные условия.

Пока каких-то аномальных погодных условий или яркого циклона, если говорить о первой декаде, мы не ожидаем. Но ведь надо помнить, что это весна, март, переходный такой сезон, которому всегда присуща смена погоды, и довольно резкая, ведь происходит перестройка синоптических процессов, и у нас именно из опасных явлений могут быть ветры. Весной это одно из опасных явлений, за которым следует следить. Конечно, возможны и локальные осадки.