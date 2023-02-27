Температурные контрасты. Чего ожидать от погоды в первые дни весны 27 февраля, 11:41 Контрастная погода в марте (Фото:O.Rohulya / depositphotos)

Под влиянием высокого давления начнут размываться атмосферные фронты.

В первые дни весны на всей территории Украины сократится количество осадков. Выпадение немногочисленного мокрого снега и дождя напомнит о том, что в переходный погодный период зима еще может заявить о своих правах. Средняя температура воздуха на большей части территории от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В центральной части до +6, в Крыму до +18 градусов.

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В Киеве в первые дни марта на смену переменной облачности придет пасмурная погода. Дневная температура +3+5 градусов, ночная от -2 до +1 градуса. В воскресенье возможны немногочисленные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Фото: Пгода на месяц в Киеве / gismeteo

В Харькове весна начнется с переменной облачности и незначительных осадков в виде мокрого снега и дождя. В выходные дни осадки будут сильнее. Дневная температура +3+4 градуса, ночная от -1 градуса до +1 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре солнце будет настойчиво стараться показаться из-за туч. В выходные дни его победит пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура +4+8 градусов, ночная от -1 до +2 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе первый день вены солнечный, без осадков. Переменная облачность будет соревноваться с пасмурной погодой. В пятницу и выходные дни дожди. Дневная температура +5+9 градусов, ночная от 0 до +4 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове весна начнется с переменной облачности, к выходным установится пасмурная погода с возможными немногочисленными осадками в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура +1+5 градусов, ночная от 0 до -3 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo