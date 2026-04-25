Май в Украине. Синоптики дали климатическую характеристику месяца и сообщили, ожидаются ли аномальные температурные показатели

Погода в мае 2026 года в Украине (Фото: alinbrotea / depositphotos)

Весна в Украине началась с потепления и температурных рекордов, однако середина сезона не балует теплом . Синоптики сообщили, стоит ли ожидать погодных аномалий в мае 2026 года.

Погода в Украине в мае 2026, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет в пределах климатической нормы. Показатели температуры воздуха могут быть немного ниже нормы, а количество осадков без аномальных значений.

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Какая погода в мае присуща Украине — краткая климатическая характеристика

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в мае в Украине составляет +13 +17 градусов, в горных районах +7 +12 градусов.

Абсолютный минимум температуры в стране — 0,5−9,5 градуса мороза. В южном регионе и местами на Киевщине 0,2−3,0 градуса тепла.

Абсолютный максимум — 29,5−39,0 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма местами 22,0−28,4 градусов.

Среднее месячное количество осадков в Украине в мае составляет 22 — 60 мм, в западных, Винницкой областях и в горах Крыма 62 — 81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье 85 — 148 мм.

Эксперты добавили, что устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону ее повышения является климатическим показателем начала лета и происходит в стране преимущественно во второй, а в Карпатах и на Прикарпатье локально в третьей декаде мая, местами в начале первой декады июня.

Какая средняя температура воздуха и количество осадков ожидается в Украине в мае 2026 года

По прогнозу синоптиков, в мае 2026 года ожидается средняя месячная температура +12 +15 градусов (в горных районах Карпат и Крыма +9 +12 градусов), что на 1,5 градуса ниже нормы.

Количество осадков в течение месяца ожидается 35 — 76 мм, во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88 — 138 мм, что в пределах (80 — 120%) нормы.