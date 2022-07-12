Влияние циклона. В Киеве синоптики обещают дожди, похолодание и штормовой ветер

12 июля, 18:15
Практически весь день 13 июля будет идти сильный дождь (Фото:Pexels/Pok Rie)

Практически весь день 13 июля будет идти сильный дождь (Фото:Pexels/Pok Rie)

Согласно прогнозам синоптиков, следующие сутки в столице будут омрачены погодой, которая совсем не похожа на летнюю.

Похолодание будет кратковременным, однако температурные перепады ожидаются резкие. Практически весь день 13 июля будет идти сильный дождь, небо будет хмурым, а температура воздуха снизится до +16…+19 °C. Кроме того, синоптики предупреждают об опасности штормового ветра, юго-западный ветер может достигать в среду скорости до 15 м/с. Такие погодные перемены синоптик Наталка Диденко связывает с движением циклона.

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В Киевской области погода также ухудшится, там прогнозируют обильные осадки, юго-западный ветер 7−12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до отметок +11…+16 °C, а днем составит +16…+21 °C.

К счастью, погодные условия улучшатся уже в четверг, 14 июля. В этот день синоптики прогнозируют солнечную погоду, потепление и отсутствие дождей.

Погода в Киеве (Фото: gismeteo.ua)
Погода в Киеве / Фото: gismeteo.ua
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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Похолодание Прогноз погоды Синоптики Погода

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