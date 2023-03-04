В Киеве ночью и утром сильный ветер, снегопады и гроза 4 марта, 23:06 В Киеве ночью и утром прогнозируют сильный ветер (Фото:Nel_Botha-NZ/pixabay)

Жителей Киева предупредили о сильных порывах ветра ночью и утром 5 марта. В столице сейчас наблюдаются залповые снегопады со значительным усилением ветра, грозой и уменьшением видимости.



По информации Укргидрометцентра, 5 марта порывы ветра в Киеве составят 15-18 м/с. Это соответствует «желтому» уровню опасности.

Уже сейчас в городе штормовая погода - наблюдается снегопад и был слышен гром и видны молнии. В КГГА сообщили, что на улицах работают 94 единицы техники, обрабатывающие автодороги противогололедными средствами.

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В КОВА предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Киевлянам напоминают, что при сильных порывах ветра следует плотно закрывать окна, а на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

