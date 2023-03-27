Срочное предупреждение: погода резко изменится, ситуация на дорогах усложнится 27 марта, 15:05 Резкая смена погоды (Фото:tendo23/depositphotos)

КМДА обращает внимание киевлян — синоптики предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время.

По прогнозу Укргидрометцентра завтра, 28 марта, в Киеве ожидается ухудшение погоды с дождем и мокрым снегом.

Синоптики предупредили о порывах ветра 17−22 м/с и гололедицу на дорогах.

Видео дня

«Дорожники Киева готовы к изменению погодных условий. Киевавтодор до начала осадков будет проводить гололедную обработку улиц.

Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию".

Ранее в NV синоптик предупреждала об ухудшении погоды на этой неделе.