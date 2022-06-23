Жара и скачки температур. Июльская погода в столице будет переменчивой и контрастной

23 июня, 18:03
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Месяц начнется изматывающей жарой, ливнями и грозами (Фото:pexels/Skilltone)

Месяц начнется изматывающей жарой, ливнями и грозами (Фото:pexels/Skilltone)

Жители Киева за один месяц смогут наблюдать сразу множество погодных явлений, от изнуряющей жары до почти осенних холодов.

Синоптики прогнозируют непостоянную погоду в Киеве в июле 2022. Месяц начнется изматывающей жарой, ливнями и грозами. Термометр покажет около +26…+33 °C в дневное время и от +17 до +22 °C ночью. Такая погода продлится первые две недели июля.

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С 14 июля ожидается резкое похолодание, которое в меньшей или большей степени сохранится до конца месяца. Дождей станет меньше, но они будут более регулярными, солнечные дни сменятся облачными. Столбик термометра опустится до +15…+25 °C днем и +12…+15 °C в ночное время.

В последнюю неделю июля прогнозируют небольшое потепление, до +24…+29 °C.

Погода в Киеве, июль 2022 (Фото: скриншот gismeteo.ua)
Погода в Киеве, июль 2022 / Фото: скриншот gismeteo.ua
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Редактор: Евгения Гусева

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Теги:   Киев Прогноз погоды Синоптики Погода Июль

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