Жара и скачки температур. Июльская погода в столице будет переменчивой и контрастной
Месяц начнется изматывающей жарой, ливнями и грозами (Фото:pexels/Skilltone)
Жители Киева за один месяц смогут наблюдать сразу множество погодных явлений, от изнуряющей жары до почти осенних холодов.
Синоптики прогнозируют непостоянную погоду в Киеве в июле 2022. Месяц начнется изматывающей жарой, ливнями и грозами. Термометр покажет около +26…+33 °C в дневное время и от +17 до +22 °C ночью. Такая погода продлится первые две недели июля.
С 14 июля ожидается резкое похолодание, которое в меньшей или большей степени сохранится до конца месяца. Дождей станет меньше, но они будут более регулярными, солнечные дни сменятся облачными. Столбик термометра опустится до +15…+25 °C днем и +12…+15 °C в ночное время.
В последнюю неделю июля прогнозируют небольшое потепление, до +24…+29 °C.
- «Дождей не будет долго». Климатолог рассказала, грозит ли Украине в этом году засуха
- Смертельный климат. Аномальная жара привела к гибели тысяч коров в США
- Солнце и засуха. Прогнозы синоптиков обещают изматывающую жару и минимальное количество дождей
- Цивилизация в опасности? Что такое геомагнитный шторм и как он может парализовать Землю
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.