Жаркие выходные. 22−23 июня в Украине ожидается повышение температуры до +36 Сегодня, 13:48 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Погода в Украине на выходных будет жаркой, до +36 градусов. pixabay.com

Прогноз погоды в Украине — ожидается жаркая и сухая погода, температура до +36 градусов. В Киеве также будет очень тепло — до 34 градусов, возможен дождь.

Летняя жара в Украине продержится все выходные. В течение дня воздух раскалится до +31… +36 градусов. В западных областях ожидается +28… + 32 градуса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Кратковременные дожди с грозами пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкой и Житомирской. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.

На остальной территории будет сухо и солнечно", — пишет синоптик.

Погода в Украине. / Фото: facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве на выходных будет очень жаркой, днем +32… +34 градуса. Осадки в столице маловероятны, вечером в воскресенье возможен дождь с грозой.

«Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и снабжайте водой, одежду надевайте свободную», — порекомендовала синоптик и отметила, что жара спадет 25−26 июня.

Также Диденко напомнила, что пятницу, 21 июня — день летнего солнцестояния.

Напомним, в пятницу, 21 июня, ожидается сухая и жаркая погода, в отдельных регионах дожди, грозы и шквалы. Температура до +35.