Сухо и солнечно. В Украине в среду ожидается температура до +34 Сегодня, 13:33 115 Цей матеріал також доступний українською Alexandr Eremin / Unsplash Погода в Украине будет теплой, температура до +34. Alexandr Eremin / Unsplash

Прогноз погоды в Украине — 26 июня будет тепло и солнечно, температура от +25 до +34 градусов. В Киеве в среду без осадков, до +29.

Погода в Украине в среду, 26 июня, будет сухой, ясной и солнечной. Температуру в стране будет определять антициклон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон — это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает. Однако температура воздуха будет комфортней, чем на западе Европы, днем ​​ожидается +25… 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до +30… +34 градусов», — сообщила синоптик.



Погода в Киеве 26 июня будет солнечной, максимальная температура +27… +29 градусов.



Фото: facebook.com/tala.didenko

В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на запад и север грозовые дожди. В течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18… +23 градусов.



Синоптик добавила, что в среду на большинство стран континента обрушится жара.



Во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30… +37 градусов, осадков не предвидится.