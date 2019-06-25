Катерина Венжик
Почему на новой купюре 1000 грн появится Вернадский
Иван Верстюк
Дело Порошенко. Чего заслуживает бывший президент
Иван Яковина
Давайте воевать. Что мир узнал про Иран и Трампа
Олег Шама
Корчинский забыл о своем гомосексуализме
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Сухо и солнечно. В Украине в среду ожидается температура до +34

Сегодня, 13:33
115
Цей матеріал також доступний українською
Сухо и солнечно. В Украине в среду ожидается температура до +34 - фото

Alexandr Eremin / Unsplash

Погода в Украине будет теплой, температура до +34.

Прогноз погоды в Украине — 26 июня будет тепло и солнечно, температура от +25 до +34 градусов. В Киеве в среду без осадков, до +29.

Погода в Украине в среду, 26 июня, будет сухой, ясной и солнечной. Температуру в стране будет определять антициклон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Антициклон — это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает. Однако температура воздуха будет комфортней, чем на западе Европы, днем ​​ожидается +25… 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до +30… +34 градусов», — сообщила синоптик.

Погода в Киеве 26 июня будет солнечной, максимальная температура +27… +29 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на запад и север грозовые дожди. В течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18… +23 градусов.

Синоптик добавила, что в среду на большинство стран континента обрушится жара.

Во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30… +37 градусов, осадков не предвидится.

Теги:   Погода

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 13:29

img
Кремль отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Политика

Сегодня, 04:26

img
Сюмар назвала причину приезда Порошенко на встречу с журналистами телеканала Прямой
События

Сегодня, 14:12

img
Опрос: Почти половина украинцев поддерживает автономию оккупированного Донбасса

ТОП 3

События

Вчера, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
40908
События

23 июня, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
18321
События

Вчера, 11:53

img
На выходных в Киеве зафиксировали три температурных рекорда
8269

Новости Одессы

img
Благоустройство Греческого парка продолжается: вторая зона будет готова ко Дню города (общество)
img
СБУ подозревает работников порта "Южный" в махинациях с социальными выплатами
img
Новые мажоритарщики Одесской области: Дарт Вейдер, директор "Думской", владелец "Виртуса", Князь и мэр Болграда