Жара спадает. В Украину придет прохладная погода Сегодня, 13:02 36745 Цей матеріал також доступний українською Dakota Roos / Unsplash Погода в Украине — жара спадает. Dakota Roos / Unsplash

Прогноз погоды в Украине — в ближайшие дни в страну придет прохлада. 25 июня ожидается температура от +27 до +32 градусов, местами дожди с грозами.

В Украине началась смена воздушных масс. Жара в стране будет постепенно спадать, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Синоптическая ситуация ожидается с колебаниями, прыжками атмосферного давления и, соответственно, возможными мигренями и сосудистыми обострениями», — предупредила синоптик и посоветовала украинцам быть внимательными к себе на неделе.

«25 июня максимальная температура воздуха останется высокой на юге и востоке Украины — +30… +34 градуса. В большинстве областей ожидается +27… +32 градуса, в Карпатах +20… +25 градусов», — сообщает синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

По словам Диденко, дожди с грозами во вторник наиболее возможные в южной части Украины. Локально они могут переходить в сильные ливни с градом и шквалом. На большинстве территории Украины во вторник будет сухо и солнечно.

В пятницу, субботу, воскресенье — 28, 29, 30 июня — в Украине начнется настоящая прохлада.

«По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20… +27 градусов, а затем до +18… +23 градусов», — сообщила синоптик.