Температура до +35. 22 июня в Украине ожидается жара и дожди в части областей 22 июня, 03:00 1485 Цей матеріал також доступний українською Ethan Robertson / Unsplash В субботу, 22 июня, в Украине будет жаркая погода Ethan Robertson / Unsplash

Прогноз погоды в Украине — в субботу ожидается жаркая погода, температура до +35. На западе возможны дожди с градом.

Погода в Украине в субботу, 22 июня, ожидается жаркой, но на западе пройдут дожди с градом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня на западе будет дождливая погода, также осадки будут в Житомирской и Винницкой областях. В указанных регионах ожидаются грозы, град и усиление ветра до 15−20 м/с, днем местами значительные дожди. Температура воздуха на западе ночью составит от +15 до +20 градусов, днем — от +24 до +29 градусов.

Погода в Украине. / Фото: meteo.gov.ua

В субботу на севере, востоке, юге и в центре Украины ожидается температура от +30 до +35 градусов. Жарче всего будет на востоке и юге страны — там до +35 и без осадков.

Погода в Киеве 22 июня будет жаркой и без дождей. Температура до +34 днем, ночью около 20 градусов тепла.

Погода в Киеве. / Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 23 июня, температура по всей территории Украины, кроме запада, будет колебаться от +30 до +34 градусов, на западе от +24 до +28. На западе, в южных областях и в Запорожской области ожидаются дожди. Ночью синоптики прогнозируют от +17 до +22, на севере, востоке, юге и в центре, на западе — от +14 до +18.