Карпаты накрыл шторм: спасатели предупредили об опасности

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:40 30 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

Реклама

«Внимание! Шторм», — подчеркнули специалисты.

Речь идет о сильном юго-западном ветре со скоростью 22−24 м/с. При этом его порывы достигают 29 м/с.

Сообщается также, что температура воздуха утром была на уровне -1°C.

Гора Поп Иван — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора — на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В среду, 29 октября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало до 80 см снега.