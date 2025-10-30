Карпаты накрыл шторм: спасатели предупредили об опасности

30 октября, 10:47
Карпаты накрыл шторм 30 октября (Фото: Горные спасатели Прикарпатья / Facebook)

Утром четверга, 30 октября, высокогорье Карпат накрыл шторм. Порывы ветра сильные и опасные.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:40 30 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

«Внимание! Шторм», — подчеркнули специалисты.

Речь идет о сильном юго-западном ветре со скоростью 22−24 м/с. При этом его порывы достигают 29 м/с.

Сообщается также, что температура воздуха утром была на уровне -1°C.

Гора Поп Иван — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора — на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В среду, 29 октября, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало до 80 см снега.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Поп Иван Карпаты Закарпатье Погода Шторм

