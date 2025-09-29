В высокогорье Карпат выпал снег — фото

29 сентября, 09:26
Снег на Черногоре в Карпатах, 29 сентября 2025 года (Фото: Vasyl Fitsak / Facebook)

Снег на Черногоре в Карпатах, 29 сентября 2025 года (Фото: Vasyl Fitsak / Facebook)

На горе Поп Иван в Карпатах в понедельник, 29 сентября, выпал снег. Температура воздуха на горном массиве опустилась до минус трех градусов по Цельсию.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак.

Василий Фицак / Facebook
Фото: Василий Фицак / Facebook

Ветер в горах холодный, скорость составляет 8−9 метров в секунду, добавил Фицак.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также показала фото с высокогорья и сообщила об облачной погоде.

ГСЧС Франковщины
Фото: ГСЧС Франковщины

24 сентября Фицак также сообщал о снеге на горе Поп Иван.

На прошлой неделе синоптики предупреждали о первых заморозках в Украине. В начале этой недели прогнозируется дождливая погода.

Редактор: Юлия Рябовил

