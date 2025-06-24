Погода в Буковеле. В ближайшие три дня ожидается дождь, слабый ветер

24 июня, 03:43
Погода в Карпатах 2025 (Фото: Andrei Koliaskin / Unsplash)

В Буковеле в ближайшее время ожидают дождь и гроза и снижение температуры воздуха.

Погода в Буковеле в ближайшие дни, согласно открытым метео данным, будет меняться следующим образом.

По прогнозу синоптиков, 24 июня в Буковеле ожидается дождь и гроза, облачная погода, температура воздуха +13 +16 градусов тепла. Ветер 2−5 м/с переменных направлений.

В среду 25 июня в Буковеле может быть малооблачная погода, однако более холодная. Температура воздуха может быть +10 +21 градус тепла, ветер со скоростью 2−5 м/с переменных направлений.

24 июня
Облачно, дождь, гроза
Температура воздуха 13,9°C — 16,8°C (Ощущается как 13,9°C — 16,8°C)
Давление 661 — 662 мм ртутного столба
Геомагнитное поле Малая геомагнитная буря
Скорость ветра 2 — 5 м/с
Направление ветра Западное — Юго-западное
Влажность 48 — 74%
25 июня
Малооблачно
Температура воздуха 10,2°C — 21,4°C (Ощущается как 7,4°C — 21,4°C)
Давление 662 — 663 мм ртутного столба
Геомагнитное поле Умеренная геомагнитная буря
Скорость ветра 2 — 5 м/с
Направление ветра Западное — Юго-западное
Влажность 43 — 83%

