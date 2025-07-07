Аномальная жара. Синоптики предупредили, в Украине будет +39, где пройдут грозовые дожди с градом и шквалами

Контрастная погода на выходных местами позволила передохнуть от жары, которая в течение новой недели распределится по всей Украине и станет аномальной.

Субтропические воздушные массы с Балканского полуострова несут в Украину аномальную жару, которая по прогнозу синоптиков во многих регионах будет сопровождаться грозовыми дождями, градом и шквалами.

В понедельник, 7 июля, жарко во всех регионах Украины. Ночью без осадков. Грозовые дожди, местами с градом и шквалами, 17 — 22 м/с ожидаются в западных, Черкасской и Киевской областях. На остальных территориях без осадков. Ветер преимущественно южный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +15 +22 градуса, дневная +29 +34 градуса, в центральных, южных областях и на Закарпатье местами +35 +37 градусов.

Во вторник, 8 июля, грозовые ливни, местами сильные, ожидаются в западных и северных областях, днем в западной части возможны град и шквалы, 17 — 22 м/с, местами 25 — 27 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 5 — 10 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +17 +22 градуса, дневная +29 +34 градуса, в центральных и южных регионах +3 +38 градусов.

В среду, 9 июля, грозовые дожди пройдут в западных областях и в Киевской области, местами возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной территории сухая и жаркая погода. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха на западе и севере +15 +21 градус, дневная +23 +33 градуса, в центральных, южных и восточных областях ночью +20 +25 градусов, днем +34 +39 градусов.

В четверг, 10 июля, дождь ожидается в западных областях. Местами сильные ливни в сопровождении грозы, днем возможен град и сильные порывы ветра. На остальной части продолжится период аномально жаркой и сухой погоды. Ветер в западных областях будет северный, на остальной территории юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +13 +18 градусов, дневная +15 +20 градусов. На остальных территориях ночью +19 +25 градусов, днем +34 +39 градусов.

В пятницу, 11 июля, из-за влияния малоподвижного циклона, неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, кроме южных областей. Местами днем ожидается град и шквалы, 17 — 22 м/с. На западе возможны сильные дожди. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +10 +16 градусов, дневная +14 +21 градус. В остальных регионах ночью +19 +25 градусов, днем +34 +39 градусов.

В субботу, 12 июля, грозовые дожди ожидаются в западных и северо-восточных областях страны. В остальных областях страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +9 +14 градусов, дневная +20 +25 градусов, на остальных территориях ночью +14 +21 градус, днем +26 +32 градуса, в юго-восточной половине +34 +39 градусов.

В воскресенье, 13 июля, кратковременные грозовые дожди ожидаются в восточном регионе, а также на крайнем западе страны. На остальных территориях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +10 +15 градусов, дневная +22 +27 градусов, в остальных регионах ночью +14 +21 градус, днем +26 +32 градуса, в юго-восточной половине +34 +39 градусов.