Температурные рекорды в выходные. Синоптик сообщил, где будет чрезвычайная жара и кого будут заливать сильные дожди в Украине

По данным SINOPTIK.ua в эти выходные восток и юг попытаются побить температурные рекорды, а центр и запад получат глоток свежего воздуха. Местами грозы и ливни заставят укрыться под крышей. Погода обещает и теплые ночи, и внезапные дожди.

Суббота, 12 июля

Суббота контрастов: жара на востоке, свежесть и дожди на западе

Восток (Харьков, Луганск)

Здесь ожидается настоящая жара — от +30 до +37 °C днем, что значительно выше климатической нормы для июля. Особенно горячо будет в Бахмуте, Волновахе и Краматорске. По данным SINOPTIK.ua, значительные осадки возможны в Бахмутском, Волновахском, Кальмиусском, Покровском районах — короткие, но сильные дожди с грозами принесут до 10 мм воды. В Харьковской области (Изюм, Купянск) — локальные ливни, которые приятно освежат раскаленные улицы.

Центр (Киев, Днепр)

Здесь жара будто берет паузу: +23 +29 °C днем. В Миргородском районе Полтавщины прогнозируют значительные осадки и грозы — ливни могут застать врасплох. В Полтаве и Кременчуге днем температура снизится до комфортных +26. По данным SINOPTIK.ua, ночью прохладнее на 8−10 градусов. Аллергикам стоит помнить о высоком уровне пыльцы в воздухе.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Лето возвращается сюда постепенно: после прохладной недели во Львове, Дрогобыче и Золочеве днем до +22 +25 °C, что на 6−8 градусов теплее, чем было. Ночи прохладные — до +10. Осадков почти не будет, только легкая облачность. Штормовые предупреждения касаются преимущественно паводков: в горах возможны локальные селевые потоки — путешествуйте осторожно.

Юг (Одесса, Херсон)

+28 +37 °C днем — жара остается, ночь немного спасает: до +16. В Херсоне, Бериславе и Скадовске — короткие, но сильные ливни с грозами. В Крыму (Севастополь, Керчь) ожидают локальные грозы. Влажность высокая, а у рек Припяти и Днестра продолжается подъем уровня воды — будьте осторожны.

Народная примета: Июльский ливень — орех родит обильно.

Воскресенье, 13 июля

Гром и жара

Восток (Харьков, Луганск)

Прогноз для востока Украины стабильно горячий: +30 +37 °C днем — жарко даже для июля. По данным SINOPTIK.ua, в Конотопском районе Сумщины пройдут значительные осадки, дождь с грозой и до 2,5 мм воды. В Харьковском районе местами короткие дожди, которые принесут приятную свежесть. Ночью жара немного спадет до +19 °C, однако не принесет значительного облегчения из-за раскаленных днем домов и дорог.

Центр (Киев, Днепр)

Здесь менее жарко: +27 +33 °C днем. В Полтавской области (Лубны) вероятен сильный дождь — гроза может застать врасплох. Для аллергиков — новость хорошая: дожди немного очистят воздух от пыльцы.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Здесь настоящее комфортное лето: +25 +28 °C днем. Мукачево, Ужгород, Хуст порадуют потеплением и более теплыми ночами. Селевые потоки в горах все еще возможны, поэтому путешественникам стоит быть осторожными.

Юг (Одесса, Херсон)

На юге жара будет держать свои позиции: +31 +35 °C днем. В Крыму местами сильные дожди: в Симферополе, Ялте, Феодосии температура снизится на 6−10 градусов по сравнению с субботой. В Одесской области тоже возможны короткие ливни.

Народная примета: Гром в июле — овес густой. Поэтому, возможно, и выходные будут богатыми на приятные моменты.

Синоптик рекомендует

Эти выходные — микс контрастов: жара, дожди и спасительная прохлада. Поэтому позаботьтесь о воде, шляпах и зонтах, проверяйте прогноз погоды по данным SINOPTIK.ua, не забывайте о штормовых предупреждениях возле гор и рек. А еще — помните старую примету: Если гроза в июле — к богатому урожаю. Пусть ваши выходные будут теплые, без стресса и со вкусом лета.