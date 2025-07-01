В Укргидрометцентре рассказали, где будет жарко, когда утихнет ветер и следует ли ждать снова дождей (Фото: Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform via Reuters)

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, рассказала NV о «переходной» погоде, которая не даст украинцам на этой неделе соскучиться.

Начало июля несет Украине жаркие дни, а мощные ветры, которые до сих пор господствовали в воздушном пространстве страны, утихнут.

Об этом NV рассказала Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра.

В ближайшие дни страна окажется в переходной зоне между мощным антициклоном над Западной Европой, который постепенно будет усиливать свое влияние, и активным циклоном с северо-востока. Влияние последнего — с ветром и ливнями — еще будет ощущаться до начала 3 июля на Сумщине, Харьковщине и на Луганщине с Донетчиной.

Однако с запада будет накатываться спокойная погода. Начнет теплеть и даже больше, — речь пойдет о жаре.

Так, в стране ночью со 2 на 3 июля синоптики ожидают +10…+15 градусов (в южной части — до +18), а днем 2-го +18…+24 (на юге и на Закарпатье до +28). Но дальше антициклон воцарится в большинстве регионов и обеспечит сухую погоду без осадков, — лишь кое-где на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами. Поэтому и воздух 3 июля прогреется до +26…+32 градуса практически во всех областях.

4 июля станет самым жарким днем недели, объясняет Птуха: ночью термометры покажут +16…+22 градуса, а днем +28…+34. «На юге и на Закарпатье местами может быть даже +35, возможно даже до +37 кон-где», — добавляет синоптик.

5 июля дневная температура снизится градусов на 6, потому что над страной пронесется с востока на запад отдельный атмосферный фронт с уже упомянутыми выше кратковременными грозовыми дождями.

Однако уже 6 и 7 июля Украина вернется к сухости и жаре, царивших 4 июля.

И на следующей неделе резких изменений температуры уже не будет происходить. «Преимущественно будет вот такая уже более летняя погода», — резюмирует Птуха.

В Киевской области 2 июля сухо: ночью +13…+15, днем до +25. На следующий день также без осадков: ночью +15…+17, а днем уже +28…+30. 4 июля станет еще теплее: ночью +18…+20, а днем, несмотря на вероятность небольшого дождика, — до +32. 5 июля немного посвежеет, но начиная с 6-го будет снова до +30.