Опасная погода. Синоптики предупредили, где ожидаются чрезвычайные ливни с градом и шквалами и сколько продлится непогода

В течение самого холодного дня недели в пятницу 18 июля местами установится погода с опасными явлениями, которые должны утихнуть в течение суток.

Синоптики Укргидрометцентра сделали метеорологическое предупреждение на последний день рабочей недели и сообщили, распространится ли непогода на выходной.

По прогнозу специалистов 18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях пройдут сильные дожди — присвоен II уровень опасности, оранжевый. В то же время в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди, а также по всей Украине, кроме западных областей, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15−20 м/с — присвоен І уровень опасности, желтый.

Реклама

Фото: Метеорологическое предупреждение 18 июля/meteo.gov.ua

В первый выходной недели, по прогнозу синоптиков, опасные метеорологические явления прекратятся, но непогода с дождями и грозами продлится по всей стране, кроме южного региона, где установится сухая и жаркая погода.

Какая погода в Украине будет в субботу 19 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +16 +14 градусов, дневная +21 +24 градуса.

В центральных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +23 +25 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +26 +28 градусов.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +29 +32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +19 градусов, дневная +31 +33 градуса.