Дожди в двух регионах. Синоптики предупредили, где ожидаются осадки, грозы и какие области Украины станут самыми жаркими

Июль продолжает раздавать кому-то дожди и комфортное тепло, а кому-то жару с переменной облачностью и без осадков.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра в субботу 26 июля по всей Украине установится погода с переменной облачностью. В западном и частично северном регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальных территориях страны ожидается переменная облачность без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +15 градусов в этот день ожидается в западных и северных областях, самая высокая дневная +34 градуса в центральных, южных и в Крыму.

Какая погода в Украине будет в субботу 26 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Средняя ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +27 +29 градусов.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +25 +29 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +22 +20 градусов, дневная +32 +34 градуса.

В восточных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +29 +31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +22 +20 градусов, дневная +32 +34 градуса.