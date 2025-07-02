Разогреет до +37. Синоптик сообщила о волне потепления, когда самый жаркий день и стремительное кратковременное похолодание

2 июля, 08:29
Жара и похолодание в Украине (Фото: dja65 / depositphotos)

Жара и похолодание в Украине

Июль начался с самого прохладного дня недели, впереди жара и стремительное кратковременное похолодание.

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV сообщила, как жара, которая приближается к Украине распределится по всем территориям, когда произойдет резкое снижение температуры воздуха и сколько продлится похолодание.

«В стране ночью со 2 на 3 июля синоптики ожидают +10 +15 градусов (в южной части — до +18), а днем 2-го +18 +24 (на юге и на Закарпатье до +28). Но дальше антициклон воцарится в большинстве регионов и обеспечит сухую погоду без осадков, — лишь кое-где на западе и севере возможны кратковременные дожди с грозами».

По словам синоптика, в течение 3 июля воздух прогреется до +26 +32 градусов практически по всей Украине, а в дальнейшем станет еще жарче.

«4 июля станет самым жарким днем недели: ночью термометры покажут +16 +22 градуса, а днем +28 +34. На юге и на Закарпатье местами может быть даже +35, возможно даже до +37 местами».

После жаркого завершения рабочей недели, по словам синоптика, стоит подготовиться к кратковременному похолоданию.

«5 июля дневная температура снизится градусов на 6, потому что над страной пронесется с востока на запад отдельный атмосферный фронт с уже упомянутыми выше кратковременными грозовыми дождями. Однако уже 6 и 7 июля Украина вернется к сухости и жаре, царившей 4 июля».

Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

