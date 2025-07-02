«Жары и прохлады хватит всем». Синоптик предупредила, где пройдет грозовой дождь и как будет колебаться температура в Украине

2 июля, 15:31
Несколько волн жары в Украине (Фото: Wirestock / depositphotos)

По последним прогнозам синоптиков первая неделя июля отметится жарой в Украине.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о нюансах погоды в Украине в ближайшие дни. По ее прогнозу жара будет чередоваться с прохладой и грозовыми дождями.

В своем прогнозе эксперт предупредила в какие дни текущей недели можно ожидать высокие градусы, когда по всей Украине снизится температура воздуха и придет очередная мощная волна жары.

«Жара понемногу к Украине подсовывается, но — без паники. Завтра +27 +32 градуса. 4-го июля немного выше, но на западе уже, например, снова температура воздуха снизится. 5−6 июля попустит с жарой в большинстве областей, а с 7-го июля жара снова мощной волной придет к нам».

По словам Диденко, в четверг 3 июля дожди пройдут лишь в одном регионе, а ветер, который уже успел всем надоесть, наконец прекратится.

«3-го июля в Украине +27 +32, на северо-востоке +23 +27 градусов. Грозовые дожди 3-го июля пройдут только в восточных областях — поэтому и свежее. Ветер наконец-то притихнет. В Киеве 3-го июля сухо, солнечно, днем +28 +30 градусов. 4-го июля жарко, 5−6 июля сдержаннее, 7−8 июля очень жарко. С 9-го июля жара ослабнет. Поэтому не ведитесь на метеосплетни и недобросовестные медиа. Жары и прохлады хватит всем».

Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Погода Прогноз погоды погода в Украине Погода в Киеве температура воздуха синоптик Наталья Диденко повышение температуры снижение температуры потепление Похолодание Осадки грозовые дожди Дождь Гроза Жара

Depositphotos
