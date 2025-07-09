Контрастная погода контрастная погода. Синоптики предупредили, где похолодает до +10 градусов, пройдут сильные ливни и где продлится жара +39 в Украине

В среду 9 июля Украина может стать самой жаркой страной Европы , однако в то же время в некоторых областях наблюдается похолодание.

По прогнозу синоптиков в течение второй половины недели погода в Украине будет оставаться жаркой в большинстве регионов. Похолодание с дождями и ливнями со среды 9 июля охватит все западные области и часть северных и продлится несколько дней. Дожди и грозы начиная с 11 июля будут перемещаться по стране, но не охватят все территории.

Реклама

В четверг, 10 июля, дождь ожидается в западных областях. Местами сильные ливни в сопровождении грозы, днем возможен град и сильные порывы ветра. На остальной части продолжится период аномально жаркой и сухой погоды. Ветер в западных областях будет северный, на остальной территории юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +13 +18 градусов, дневная +15 +20 градусов. На остальных территориях ночью +19 +25 градусов, днем +34 +39 градусов.

В пятницу, 11 июля, из-за влияния малоподвижного циклона, неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, кроме южных областей. Местами днем ожидается град и шквалы, 17 — 22 м/с. На западе возможны сильные дожди. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +10 +16 градусов, дневная +14 +21 градус. В остальных регионах ночью +19 +25 градусов, днем +34 +39 градусов.

В субботу, 12 июля, грозовые дожди ожидаются в западных и северо-восточных областях страны. В остальных областях страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 — 17 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +9 +14 градусов, дневная +20 +25 градусов, на остальных территориях ночью +14 +21 градус, днем +26 +32 градуса, в юго-восточной половине +34 +39 градусов.

В воскресенье, 13 июля, кратковременные грозовые дожди ожидаются в восточном регионе, а также на крайнем западе страны. На остальных территориях без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха в западных областях +10 +15 градусов, дневная +22 +27 градусов, в остальных регионах ночью +14 +21 градус, днем +26 +32 градуса, в юго-восточной половине +34 +39 градусов.