Резкое похолодание. Синоптик предупредил, где в Украине снизится температура воздуха на выходных, будут ливни и жара

Дожди, жара и резкое похолодание на выходных в Украине (Фото: fietzfotos / pixabay)

Погода в Украине до конца недели будет с осадками и контрастной температурой от жары до ощутимого похолодания.

По прогнозу Синоптика последние выходные июля будут с неустойчивой погодой, которая будет характеризоваться кратковременными дождями, ливнями, грозами, резким перепадом температуры.

Суббота, 26 июля

Суббота обещает быть теплой, местами жаркой, но в основном комфортной. Главное — знать, где стоит прихватить зонт. Погода будет переменчивой, поэтому не забывайте проверить прогноз.

Восток (Харьков, Луганск)

По данным SINOPTIK.ua, здесь жарко: до +34 °C, ночью — до +17 °C. В Харькове день ясный, а вот в Луганской области местами вероятна гроза, хоть и короткая. Температура выше климатической нормы — ощущается жарко, особенно в городе.

Центр (Киев, Днепр)

В Киеве и Днепре — +25…+34 °C, возможны локальные ливни. На Сумщине и Черниговщине грозы (до 36 мм осадков!). Внимание — действует штормовое предупреждение из-за жары и сухости воздуха. Погода может оказать негативное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Умеренно тепло: +24…+28 °C днем, до +15 °C ночью. В отдельных районах — кратковременные дожди, типичные для горных регионов. В Ивано-Франковске и Львове ливни маловероятны, но влажность воздуха достаточно высокая. Содержание аллергенов будет средним.

Юг (Одесса, Херсон)

Погода здесь стабильная — солнце и жара до +34 °C. Воздух сухой, почти без ветра. В Херсоне — опасность из-за чрезвычайной пожарной ситуации. Не забывайте о головном уборе и воде — это важно не только для комфорта, но и для здоровья.

Советы и народные приметы от Синоптика

Совет: На западе зонт пригодится, на юге обязательно понадобятся солнцезащитные очки.

Народная примета: Как в этот день жара — зима будет суровая.

Воскресенье, 27 июля

Воскресенье — классика переменчивого лета: дожди, жара, штормовые предупреждения и резкое падение температуры в некоторых регионах. По данным SINOPTIK.ua, день будет непредсказуемым — и именно поэтому особенно важно учесть погоду в регионе.

Восток (Харьков, Луганск)

Местами похолодание: температура от +23 °C до +32 °C. В Харькове без осадков, в Луганске возможны грозы. Температурная картина ближе к норме, но повышенная влажность может вызвать легкий дискомфорт.

Центр (Киев, Днепр)

В Центре дожди: на Житомирщине и Киевщине — сильные ливни (до 11 мм), грозы. В Киеве — +23…+31 °C, заметное падение температуры вечером. Людям, чувствительным к погоде, советуем избегать длительных прогулок. Прогноз также предупреждает о высоком уровне пожарной опасности во многих районах.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Погода здесь самая переменчивая: ожидаются сильные дожди и грозы. В Ужгороде, Мукачево и Ивано-Франковске — более 10 мм осадков. Температура днем +23…+28 °C, ночью — до +13 °C. Воздух свежий, но местами насыщенный аллергенами: травяная пыльца активно присутствует в Луцке и Владимире. Людям с сезонной аллергией стоит ограничить время на открытом воздухе.

Юг (Одесса, Херсон)

Дожди дойдут и сюда. Одесса и Херсон утром будут солнечными, но ближе к вечеру возможны кратковременные грозы. Температура держится в пределах +29…+33 °C, но жара менее агрессивная, чем в субботу. Однако чрезвычайная пожарная опасность все еще сохраняется.

Рекомендации и интересные факты от Синоптика

Рекомендация: следите за прогнозом погоды. В дождливых регионах позаботьтесь о дождевиках и зонтиках, а в солнечных — о термозащите.

Интересный факт: Июльские грозы часто приходятся на выходные — метеорологи шутят, что дожди отдыхают в будни.