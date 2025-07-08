Похолодание на 5−10 градусов. Где в Украине ощутимо снизится температура воздуха и пройдут ливни с градом, а где продолжится жара

Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV сообщила как распределятся дожди по Украине в течение недели, где будет похолодание, ливни, град и в каких областях продолжиться жара до +39 градусов.

По словам эксперта погода в течение первой половины недели будет удивлять контрастами с перепадами температуры и осадками — местами ожидается похолодание на 5−10 градусов.

«8−10 июля большинство территории Украины будет находиться в поле высокого атмосферного давления с востока. 8 июля днем на Киевщине, Черниговщине, Черкасщине еще возможны местами кратковременные дожди, отдельные грозы, но локальные В то же время раскаленная воздушная масса поступит с юга. Но на западе и в центре будет господствовать свой атмосферный фронт. Поэтому 8−9 июля на Закарпатье и Прикарпатье пройдут настоящие ливни, иногда с градом, а уже 10 июля по всему правобережью возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха на западе страны и на Житомирщине и Винничине в первые три дня недели составит ночью +14 +20, а днем +26 +32, но потом немного снизится — на 5−10 градусов. То есть во второй половине недели даже немножечко свеженькая такая температура воздуха уже будет. Зато на остальной территории в начале недели будет удерживаться жара: ночью +17 +23, днем +35 +39 (на севере страны +29 +34)».

Похолодание во второй половине недели охватит еще несколько областей и будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, однако на востоке и юге продолжится жаркая погода.

«11−12 июля большинство правобережных областей и частично левобережные могут задеть кратковременные дожди с грозами, сухо будет только 11 июля на юге страны. В эти дни по стране будет +12 +18 ночью и +24 +29 днем. А вот в западных областях 11−12 июля станет прохладнее: днем +16 +22. Зато восток и юг будут оставаться в жаркой воздушной массе: ночью +18 +23, днем +35 +38. В воскресенье и понедельник (13 и 14 июля) будет сухо, ведь погоду в стране снова будет определять поле повышенного давления. Но эпизодически на западе все равно может быть эта неустойчивость атмосферы, то есть такие локальные грозовые летние дожди».