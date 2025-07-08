«Едва ли не самая жаркая в Европе». Синоптик предупредила о +40 и дождях в Украине и назвала дни, когда станет прохладнее

8 июля, 15:29
Чрезвычайная жара в Украине (Фото: alla_iatsun / depositphotos)

Чрезвычайная жара в Украине (Фото: alla_iatsun / depositphotos)

Чрезвычайная жара набирает обороты в Украине, однако местами ожидается похолодание.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о чрезвычайно жарком дне в Украине, в каких областях сохранится комфортная температура, когда она снизится и кого не коснется похолодание.

По прогнозу эксперта в среду 9 июля Украина может стать самой жаркой страной Европы.

«9-го июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Карта. Но и контрастной. В западных областях, на Житомирщине, Винницкой области температура воздуха составит комфортные +21 +28 градусов. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33 +39 градусов. Север Украины в значительной степени будет принадлежать жаркой погоде, днем завтра ожидается +30 +34 градуса. Только на Житомирщине будет свежее».

По словам Диденко завтра по Украине пройдут дожди, которые местами будут переходить в ливни, ожидаются шквалы и град. Приближается снижение температуры, которое не коснется восточных областей.

«Дожди и грозы из-за деятельности циклона и атмосферного фронта пройдут 9-го июля на западе, севере плюс Винницкая область. Дожди кратковременно будут переходить в сильные ливни. Возможен шквал и град, осторожно. В Киеве завтра — жара, +30 +33 градуса. Дождь с грозой вероятен вечером. Жара ослабнет 11−12 июля. Однако в восточной части Украины сильная жара будет продолжаться и составит +35 +39, местами до +40 градусов. В видимой синоптической перспективе так и будет — сдержаннее на западе, жарко на востоке».

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
