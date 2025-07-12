От +21 до +38. Где в Украине продлится аномальная жара и кому удастся насладиться комфортной температурой на выходных

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о температурных контрастах на выходных, назвали самые жаркие регионы и области, и предупредила, где пройдет грозовой дождь.

Реклама

«В субботу самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсонщины и степная часть Крыма, здесь ожидается +33 +38 градусов».

По словам эксперта жара установится и в других регионах, но там отметки термометров преимущественно будут держаться на более низких градусах.

«В западных областях совсем другая термическая картинка, 12-го июля температура воздуха составит +21 +25 градусов. В северной части Украины погода обещает комфортную летнюю паузу от жары, днем +24 +28 градусов. В центральных областях в течение дня предполагается: в Винницкой области +22 +24, в Черкасской и Полтавской +25 +29, в Кропивницком с районами +26 +30, в Днепропетровской области +30 +35 градусов. В южной части в субботу температура воздуха составит +30 +33 градуса, в Запорожье и в степной части Крыма +33 +37 градусов».

Также Диденко отметила, что в течение выходных Украину не обойдут дожди и грозы, которые ожидаются во многих областях страны.

«Дожди с грозами пройдут 12-го июля местами в западных областях, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. На остальной территории Украины — без осадков. В Киеве 12-го июля большую часть суток будет сухая погода, а уже к вечеру в субботу пройдет дождь с грозой. В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится».