Аномальная жара. Синоптик предупредила, кто будет страдать от высоких градусов, где снизится температура и пройдут дожди

Жара и похолодание на выходных в Украине (Фото: Bru-nO / pixabay)

Погода на выходных будет контрастной и неординарной: с жарой, дождями и похолоданием.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, кому необходимо подготовиться к аномальной жаре, где будет похолодание и какое количество дождей ожидается в течение выходных.

По информации от эксперта жителям южных и западных областей необходимо отнестись с особым вниманием к прогнозу погоды на выходные из-за синоптических контрастов.

«Жара в Украине продолжается. 26 и 27-го июля температура воздуха в большинстве областей составит +26 +33 градуса. В южной части — сильная жара, +33 +39, местами вероятно до +40 градусов. Карта внизу. В воскресенье в западных областях ожидается снижение температуры воздуха до +22 +27 градусов. Дожди. В субботу пройдут с грозами на западе, севере, затронут Харьковщину. Центр, большинство востока, южная часть особенно — сухая погода».

Также Диденко сообщила о погоде в Киеве и где будет господствовать сухая воздушная масса.

«В воскресенье кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях. Все, кто не вошел в этот список — сухая воздушная масса. В Киеве 26-го июля есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27-го июля без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы +27 +28 градусов, умеренная, не сильная жара».