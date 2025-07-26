Аномальная жара. Синоптик предупредила, кто будет страдать от высоких градусов, где снизится температура и пройдут дожди

26 июля, 05:27
Поделиться:
Жара и похолодание на выходных в Украине (Фото: Bru-nO / pixabay)

Жара и похолодание на выходных в Украине (Фото: Bru-nO / pixabay)

Погода на выходных будет контрастной и неординарной: с жарой, дождями и похолоданием.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, кому необходимо подготовиться к аномальной жаре, где будет похолодание и какое количество дождей ожидается в течение выходных.

Реклама

По информации от эксперта жителям южных и западных областей необходимо отнестись с особым вниманием к прогнозу погоды на выходные из-за синоптических контрастов.

«Жара в Украине продолжается. 26 и 27-го июля температура воздуха в большинстве областей составит +26 +33 градуса. В южной части — сильная жара, +33 +39, местами вероятно до +40 градусов. Карта внизу. В воскресенье в западных областях ожидается снижение температуры воздуха до +22 +27 градусов. Дожди. В субботу пройдут с грозами на западе, севере, затронут Харьковщину. Центр, большинство востока, южная часть особенно — сухая погода».

Читайте также:
Сильная магнитная буря в конце июля. Ученые предупредили, когда ожидается мощный геомагнитный шторм и сколько он продлится

Также Диденко сообщила о погоде в Киеве и где будет господствовать сухая воздушная масса.

«В воскресенье кратковременные грозовые дожди предполагаются в западной части, в Винницкой, Черкасской, Житомирской, Одесской и Николаевской областях. Все, кто не вошел в этот список — сухая воздушная масса. В Киеве 26-го июля есть вероятность кратковременного грозового дождя, 27-го июля без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы +27 +28 градусов, умеренная, не сильная жара».

Наталья Диденко / facebook
Фото: Наталья Диденко / facebook
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Погода Прогноз погоды погода в Украине Погода в Киеве синоптик Наталья Диденко температура воздуха Жара +40 Осадки Дожди грозовые дожди Дождь Гроза Июль Выходные

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies