Преимущественно сухая погода. Синоптик сообщила, где пройдут дожди и какая температура будет в середине недели в Украине

28 июля, 15:26
Google Читайте NV в Google
Погода в середине недели в Украине (Фото: dailajphoto / depositphotos)

Погода в середине недели в Украине (Фото: dailajphoto / depositphotos)

В середине недели холодный атмосферный фронт с дождями затронет несколько областей Украины, однако на большей части территории страны осадки не ожидаются.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, где в Украине ожидаются дожди и грозы в среду, 29 июля, и какая температура воздуха прогнозируется по всей стране.

Реклама

«Завтра, 29 июля, остатки холодного атмосферного фронта вызовут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области. На большей части территории Украины сохранится сухая погода. Как, собственно, и на всем европейском континенте — здесь господствует антициклон. Карта. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый», — предупредила специалист.

Читайте также:
Жара до +38. Синоптики сообщили о потеплении, где будут осадки и с какой погодой начнется август в Украине

Диденко рассказала, где в Украине установится самая комфортная погода, какая синоптическая ситуация ожидается в Киеве и когда начнется жара.

«Температура воздуха — просто наслаждение. В течение среды ожидается +22 +25 градусов, на юге +24 +28 градусов, в северных регионах +20 +22 градуса. В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха составит +22 +23 градуса. Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару — учтите это», — отметила эксперт.

Наталка Диденко / facebook
Фото: Наталка Диденко / facebook
Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Гроза Погода погода в Украине

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies