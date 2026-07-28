Преимущественно сухая погода. Синоптик сообщила, где пройдут дожди и какая температура будет в середине недели в Украине

В середине недели холодный атмосферный фронт с дождями затронет несколько областей Украины, однако на большей части территории страны осадки не ожидаются.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, где в Украине ожидаются дожди и грозы в среду, 29 июля, и какая температура воздуха прогнозируется по всей стране.

Реклама

«Завтра, 29 июля, остатки холодного атмосферного фронта вызовут кратковременные дожди и грозы в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области. На большей части территории Украины сохранится сухая погода. Как, собственно, и на всем европейском континенте — здесь господствует антициклон. Карта. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый», — предупредила специалист.

Диденко рассказала, где в Украине установится самая комфортная погода, какая синоптическая ситуация ожидается в Киеве и когда начнется жара.

«Температура воздуха — просто наслаждение. В течение среды ожидается +22 +25 градусов, на юге +24 +28 градусов, в северных регионах +20 +22 градуса. В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха составит +22 +23 градуса. Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару — учтите это», — отметила эксперт.