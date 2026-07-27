Холодный атмосферный фронт. Где похолодает до +20, пройдут грозовые дожди и когда в Украину вернется жара

Погода в Украине в течение недели сменится на жаркую, но в ближайшее время ожидается похолодание.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о заметном снижении температуры воздуха в Украине во вторник, 28 июля, где в этот день пройдут грозовые дожди и когда в страну вернется жара.

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«Завтра в Украину придет холодный атмосферный фронт, собственно, он уже приближается к нашим западным областям. Поэтому ближайшей ночью и завтра утром грозовые дожди пройдут на западе, севере, в центре и в южной части страны. На востоке будет сухо. А вот днем дожди, смещаясь в восточном направлении, ожидаются на Левобережье. Карта. Особенность завтрашнего дня — сильный северо-западный ветер», — предупредила специалист.

Диденко рассказала, в каких областях Украины во вторник будет прохладнее всего и какая погода установится в стране в начале августа.

«Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой: днем +20 +24 градуса, на юге и юго-востоке — +25 +28 градусов. В Киеве 28 июля дождь с грозой ожидается в ближайшую ночь и завтра утром, а днем во вторник осадки маловероятны. После сегодняшнего всплеска жары температура воздуха в столице понизится до +22 градусов. Жара придет в Украину в начале августа», — подчеркнула эксперт.