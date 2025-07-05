Разогреет до +37. В какие дни Украину накроет сильная жара и когда она пойдет на спад в большинстве регионов

Жара стремительно ворвалась в Украину и установилась в большинстве регионов и областей, однако местами градусы будут снижаться из-за влияния атмосферного фронта.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о распределении жарких градусов в ближайшие дни и когда станет прохладнее в Украине.

По словам эксперта в субботу жара продлится только на юге и юго-востоке, другие регионы получат возможность отдохнуть от нее.

«Жара удержится в южной части, на юго-востоке Украины — ожидается +30 +34 градуса. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24 +28 градусов».

В дальнейшем Диденко спрогнозировала сильную жару по всей Украине и назвала день, когда она ослабнет.

«7−8 июля в Украине будет преобладать сильная жара. С 9-го июля она ослабнет на западе, севере, многих центральных областях. Однако на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине еще будет печь до +33 +37 градусов».

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщала о погоде в Украине на выходных и усилении жары.

«5 июля дневная температура снизится градусов на 6, потому что над страной пронесется с востока на запад отдельный атмосферный фронт с уже упомянутыми выше кратковременными грозовыми дождями. Однако уже 6 и 7 июля Украина вернется к сухости и жаре, царившей 4 июля».