В Укргидрометцентре рассказали о погоде в конце июня и в начале июля (Фото: Andrew Kravchenko/Global Images Ukraine via Getty Images)

Частые кратковременные дожди и умеренная температура воздуха — вот главные погодные тренды следующих семи дней. Об этом NV рассказала Наталья Птуха, представительница Укргидрометцентра.

«Погода будет не устойчивой, потому что на нашу территорию продолжат перемещаться атмосферные фронты с запада и северо-запада, обусловливая колебания как давления, влажности, так и температуры, — пояснила эксперт, — и время от времени они будут вызывать в большинстве областей кратковременные дожди, иногда даже с грозами».

На севере будет несколько прохладнее, чем на остальной территории страны, а теплее всего — на юге и Закарпатье. В целом в ближайшие дни ночью ожидается +10…+15, на западе и юго-западе +13…+19. «А потом со среды, 25 июня эти +13…+19 уже будут практически по всей территории Украины в темное время суток», — обещает Птуха.

Днем будет от +22 и даже до +28, и в этих пределах температура воздуха преимущественно будет сохраняться и в дальнейшем. Хотя на Закарпатье и на юге будет жарче — до +33.



Между тем в северной части страны будут господствовать более прохладные воздушные массы, поэтому там, а также в Волынской и Ривненской областях будет +19…+25.

«Начиная с 27−28 июня, температуры сильно меняться не будут: ночь +12…+18, день +20…+26. А 27 числа у нас в западных областях даже может быть +17…+23, юг и Закарпатье остаются в таких пределах: ночью +15…+21, днем +25…+30», — продолжает Птуха.

С началом июля прогнозируется повышение атмосферного давления. «Поэтому осадков на следующей неделе уже будет меньше», — добавляет синоптик. А это значит, что и температура воздуха несколько повысится.

«Но пока что какой-то критической жары, как и сильного похолодания не ожидается, — уверена эксперт, — Все в таком достаточно комфортном температурном режиме».

В столице практически ежедневно в течение недели возможны кратковременные дожди, от небольших до умеренных, более интенсивные они могут быть во вторник, 24-го и затем еще в четверг, 26-го.

Ветер будет преобладать сначала юго-западный, затем северо-западный, но он будет ощутимым по всей территории Украины — 7−12 м/с. «Не очень ветрено, но ощутимо свежо», — говорит Птуха. Ближайшие ночи в Киевской области +13…+15, днем +22…+24. Затем 26 июня теплее ночью, но прохладнее днем: +16…+18 в темное время суток и +20…+22 — в светлое.

«27−28 июня продолжатся кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью 27-го +12…+14, а 28-го уже +15…+17, дневные температуры будут до +23…+25», — заключает эксперт.