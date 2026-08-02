Знойное начало недели. Где в Украине ожидается пиковая температура и в каких областях пройдет дождь

Погода в Украине в понедельник, 3 августа, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет характеризоваться высокой температурой воздуха. На большей части территории страны будет ясно и солнечно, переменная облачность и небольшой дождь ожидаются лишь в некоторых северных областях. Самая низкая ночная температура воздуха +16 градусов в этот день ожидается в Сумской области, самая высокая дневная — +35 градусов в Закарпатье.

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Какая погода будет в Украине в понедельник, 3 августа

В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +19 +21 градус, дневная +30 +33 градуса.

В северных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +19 +22 градуса, дневная +28 +32 градуса.

В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +20 градусов, дневная +30 +32 градуса.

В южных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +23 градуса, дневная +28 +32 градуса.

В восточных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +21 градус, дневная +28 +31 градус.

В Крыму солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +21 +23 градуса, дневная +29 +31 градус.