Жара и высокая влажность. Когда в Украине резко повысится температура воздуха и пройдут грозовые дожди

Синоптик Наталья Птуха в интервью NV сообщила о сильной жаре, с которой в Украине начнется последний месяц лета, а также о том, где в начале августа ожидаются кратковременные грозовые дожди.

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«1−2 августа температура ночью составит +15 +20 градусов, а днем +28 +34. При этом в большинстве западных областей ожидаются еще более высокие показатели — +35 и выше. Предпосылки к изменению синоптической ситуации просматриваются после 4 августа, однако синоптики пока не берутся утверждать это наверняка. В целом жара в Украине пока сохранится», — отметила специалист.

Птуха рассказала, в каких областях Украины в начале августа ожидаются осадки и духота, а также какая погода установится в эти дни в столице.

«В то же время в воскресенье, 2 августа, в большинстве северных и западных областей местами возможны кратковременные дожди и грозы. А это означает, что влажность также может быть повышенной. В столице и области температура превысит отметку +30 как раз в конце недели, то есть с началом августа. Ночи тоже станут тропическими: 1−2 августа синоптики обещают до +20 градусов в темное время суток», — подчеркнула эксперт.