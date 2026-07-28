Август в Украине. Синоптики дали климатическую характеристику месяца и сообщили, ожидается ли аномальная температура

Погода в Украине в августе 2026 года (Фото: connect / depositphotos)

Август в Украине начнется с жары , а в дальнейшем температура в стране местами будет превышать норму.

Погода в Украине в течение последнего месяца лета, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет преимущественно в пределах нормы, с периодическим превышением температурных показателей и местами пожарной опасностью из-за засухи.

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Какая погода характерна для Украины в августе — краткая климатическая характеристика

По данным синоптиков, средняя месячная температура августа в Украине составляет +18 +24 градуса, в горных районах — +13 +19 градусов.

Абсолютный минимум температуры в стране составил от 6,0 до 0,1 градуса тепла (в Карпатах, Волынской, Львовской, северных, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами — от 0,6 до 2,3 градуса мороза), на юге страны — от 12,9 до 6,1 градуса тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составил +33,1 +38,6 градуса, местами (за исключением большинства западных областей) — до +39,1 +42,0 градуса, в горных районах — +26,9 +38,5 градуса.

Среднее месячное количество осадков в августе составляет 30−97 мм; в Херсонской области и западных районах Крыма местами — 24−28 мм, а в Прикарпатье, Закарпатье и Карпатах кое-где — 104−120 мм.

Какая средняя температура воздуха и количество осадков ожидаются в Украине в августе 2026

По прогнозам синоптиков, в августе ожидается средняя месячная температура +21 +25 градусов, в горных районах — +17 +19 градусов, что на 2 градуса выше нормы. В восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму прогнозируются показатели, близкие к норме.

Количество осадков в течение месяца ожидается в пределах 34−60 мм, что соответствует норме (80−100%). В западных областях — 36−46 мм (в горных районах — 50−70 мм), что ниже нормы (50−70%).