Тропические градусы возвращаются. Синоптики сообщили, где будут самые горячие выходные в начале августа

Тропическая жара в первые августовские выходные в Украине (Фото: dexteris / depositphotos)

Жара распространяется по территории Украины , в выходные столбики термометров будут достигать +38 градусов.

Погода в Украине в начале августа, согласно прогнозу синоптиков, будет под влиянием жарких воздушных масс из центральной Европы. Тропические градусы установятся на большей части страны. В западных областях ожидаются аномальные температурные показатели. Существенные осадки не предполагаются, но вечером 2 августа на крайнем западе возможны локальные ливни и грозы.

Реклама

Какая погода в Украине будет в субботу, 1 августа

В западных областях ожидается жаркая и сухая без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная +33 +38 градусов.

В северных областях предполагается малооблачная и сухая погода. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +12 +17 градусов, дневная +28 +33 градуса.

В центральных областях солнечно и жарко без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, дневная +28 +33 градуса.

В южных областях и в Крыму из-за влияния антициклона ожидается жаркая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная +29 +34 градуса.

В восточных областях ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, дневная +26 +31 градус.

Какая погода в Украине будет в воскресенье, 2 августа

В западных областях сухо и жарко. Кратковременные грозовые дожди пройдут вечером местами на Прикарпатье и Волыни. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная +33 +38 градусов.

В северных областях страны пройдет жаркая и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +29 +34 градуса.

В центральных областях продолжится солнечная и жаркая погода без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем восточный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +15 +20 градусов, дневная +31 +36 градусов.

В южных областях и в Крыму из-за влияния антициклона предполагается жаркая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +17 +22 градуса, дневная +30 +35 градусов.

Реклама:

В восточных областях ожидается солнечная и сухая погода без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +14 +19 градусов, дневная +28 +33 градуса.

Актуальные новости читайте на NV.ua