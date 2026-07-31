Жара распространяется по Украине. Синоптики сообщили, где в первый день августа столбики термометров поднимутся выше всего

В начале августа 2026 года жара будет стремительно распространяться по территории Украины, в первый день месяца она охватит большую часть областей.

Погода в Украине в субботу, 1 августа, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет находиться под влиянием тёплых воздушных масс. По всей стране будет сухо, солнечно, ясно и преимущественно жарко. Переменная облачность ожидается лишь в нескольких областях, а незначительные осадки — только в Луганской области. Самая низкая ночная температура воздуха +15 градусов прогнозируется в Сумской области, самая высокая дневная — +34 градуса в Закарпатье.

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Какая погода будет в Украине в субботу, 1 августа

В западных областях солнечно, ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +18 +21 градус, дневная +30 +33 градуса.

В северных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +20 градусов, дневная +29 +31 градус.

В центральных областях солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +19 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В южных областях солнечно, ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +20 градусов, дневная +28 +30 градусов.

В восточных областях солнечно, ясно, без осадков, местами переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +17 +19 градусов, дневная +26 +28 градусов.

В Крыму солнечно, ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +20 градусов, дневная +27 +29 градусов.