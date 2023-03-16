Всего один солнечный день. Какой будет погода в апреле по средним показателям метеорологов 16 марта, 11:13 В апреле будет много пасмурных дней (Фото:sserdarbasak / depositphotos)

Метеорологи предоставили средний прогноз погоды в Украине на апрель.

Средний прогноз погоды метеорологи рассчитывают на основании исторических данных за семьдесят лет. По прогнозу специалистов апрель будет преимущественно пасмурным. При этом дождливых дней будет совсем мало.

Видео дня

Какая средняя температура воздуха будет в апреле

Месяц начнется с дневной температуры +13+14 градусов и ночной +3+4 градуса.

К середине месяца дневная температура воздуха поднимется до +15+17 градусов, ночная будет +7 градусов.

Вторую половину месяца, в некоторые дни можно даже назвать летней. Дневная температура воздуха с 14 апреля и до конца месяца будет подыматься до +22 градусов, ночная до +10 градусов.



В апреле ожидаются 16 пасмурных дней, их них 4 дождливых. Переменная облачность будет наблюдаться 12 дней.

Солнечный ясный день будет в середине месяца — 14 апреля.

Фото: Средний прогноз погоды на апрель / meteoprog

Фото: Средний прогноз на апрель / meteoprog