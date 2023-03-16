Всего один солнечный день. Какой будет погода в апреле по средним показателям метеорологов

16 марта, 11:13
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В апреле будет много пасмурных дней (Фото:sserdarbasak / depositphotos)

В апреле будет много пасмурных дней (Фото:sserdarbasak / depositphotos)

Метеорологи предоставили средний прогноз погоды в Украине на апрель.

Средний прогноз погоды метеорологи рассчитывают на основании исторических данных за семьдесят лет. По прогнозу специалистов апрель будет преимущественно пасмурным. При этом дождливых дней будет совсем мало.

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Какая средняя температура воздуха будет в апреле

Месяц начнется с дневной температуры +13+14 градусов и ночной +3+4 градуса.

К середине месяца дневная температура воздуха поднимется до +15+17 градусов, ночная будет +7 градусов.

Вторую половину месяца, в некоторые дни можно даже назвать летней. Дневная температура воздуха с 14 апреля и до конца месяца будет подыматься до +22 градусов, ночная до +10 градусов.


В апреле ожидаются 16 пасмурных дней, их них 4 дождливых. Переменная облачность будет наблюдаться 12 дней.

Солнечный ясный день будет в середине месяца — 14 апреля.

Средний прогноз погоды на апрель / meteoprog
Фото: Средний прогноз погоды на апрель / meteoprog
Средний прогноз на апрель / meteoprog
Фото: Средний прогноз на апрель / meteoprog
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Прогнозная аналитика Погода погода в Украине

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