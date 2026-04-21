В Укргидрометцентре рассказали, куда вернутся заморозки и почему эта неделя будет холодной (Фото: Тetiana DZHAFAROVA / AFP via Getty Images)

Иван Семилит, эксперт Укргидрометцентра, рассказал о погоде в стране до конца апреля.

В Украине будет продолжаться достаточно холодная весна. А погоду определит циклон, который вскоре начнет свое движение со стороны Карпат в направлении Азовского моря. Об этом NV рассказал Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра.

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На днях будет дождливо в большинстве областей, кроме северных регионов, дает прогноз эксперт. Ветер будет преимущественно северный, скоростью 5−12 м/с, а местами еще и ожидаются порывы до 15−20 м/с.

«Это может добавлять дискомфорта, ведь ветер будет довольно прохладным», — добавляет специалист.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+6 градусов, но не везде: в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ожидаются заморозки до -3 градусов мороза.

Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов. Однако в Карпатах 21 апреля пойдет мокрый снег и будет −3…+2 градусов в течение суток.

«Есть небольшая вероятность того, — прокомментировали NV информацию о возможных снегопадах в Укргидрометцентре, — что и на востоке к дождю может примешиваться мокрый снег и очень локально и ненадолго задерживаться на поверхностях. Но поскольку температурный фон будет оставаться плюсовым, то снег будет быстро таять».

Укргидрометцентр также предупреждает, что уже ночью 22 апреля в большинстве областей в воздухе ожидаются заморозки 0…-3, а в Закарпатской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки будут достигать до -5 градусов.

«23−24 числа дождливую и ветреную погоду в Украине обусловят атмосферные фронты с севера, — продолжает Семилит, — Из-за них в Украине снова распространится холодный воздух».

Ночью 23 апреля по всей стране ожидается +1…+6 градусов, а днем — +9…+14.

Ночью 24 апреля заморозки в воздухе по стране составят 0…-3, кроме Закарпатья, юга и юго-востока. А 25 апреля заморозки задержатся в северо-восточной части страны.

Температура воздуха днем в целом будет +6…+12. Однако на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны ощутимо теплее: +10…+16 градусов.

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25-го также будет дождливо, а в северо-восточных областях ожидается мокрый снег.

В течение всех этих дней в Украине будет преимущественно облачно, а последние дни апреля придут дожди. Дневная температура будет достигать +8…+14 градусов, на юге — до +17.

Однако в столице на днях будет сухо, обещает Семилит. Киевский регион, по его словам, циклон не должен задеть.

Снега в столице на днях не ожидается. Ветер будет преобладать северо-западный со скоростью 5−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градусов, но на поверхности почвы будут заморозки 0…-3 градуса.

Днем эксперт прогнозирует +8…+10 градусов. А 22 апреля столбики термометров будут подниматься и до +11…+13 градусов, отмечает он.

23 апреля днем атмосферные фронты принесут дождь, а также порывы ветра 15−20 м/с. Ночная температура в это время будет +4…+6 градусов, а дневные значения — не выше +9…+11.

24 апреля в Киеве будет без существенных осадков, а 25-го немного дождливо. Температура ночью опустится до +1…+3, но на поверхности почвы возможны заморозки 0…-2 градуса.

«25 апреля все же будет немного теплее, — уточняет специалист, — +4…+6 градусов ночью и +8…+10 днем».

В то же время по области ожидаем заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

В целом по стране заморозки продолжаются в течение почти всего апреля, с 7 числа, напоминает эксперт. За это время они не могли не нанести вред плодовым деревьям, замечает он.