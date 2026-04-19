Заморозки на почве и в воздухе. Синоптики предупредили о холодных ночах в Украине и где пройдет дождь в начале недели

Заморозки на почве и в воздухе в Украине (Фото: Nikolai17 / pixabay)

В конце выходных в Украину зайдет холодный арктический воздух , который приведет к заморозкам на поверхности почвы и в воздухе во многих областях.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ночью 19 апреля в северной части страны, а 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов (І уровень опасности, желтый).

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Фото: Заморозки 19 апреля / meteo.gov.ua

20 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях также предполагаются заморозки в воздухе — 0−3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Фото: Заморозки 20 апреля / meteo.gov.ua

Какая погода в Украине будет в понедельник, 20 апреля

В западных областях переменная облачность, умеренный дождь. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +9 +11 градусов.

В северных областях переменная облачность, умеренный дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +9 +11 градусов.

В центральных областях переменная облачность без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +11 +13 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +14 +16 градусов.

В восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +3 +1 градус, дневная +11 +14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +6 +4 градуса, дневная +14 +16 градусов.