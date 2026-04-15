Поле высокого атмосферного давления пока обеспечивает преимущественно сухую погоду в большинстве областей. Впрочем, в течение недели в отдельных регионах ожидаются периодические дожди. Заморозки же должны вскоре покинуть Украину. Об этом NV рассказал Иван Семилит, синоптик Укргидрометцентра.

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По словам специалиста, малоактивные атмосферные фронты местами будут приносить осадки различной интенсивности. Так, 15 апреля будет немного дождливо на северо-востоке страны и в Карпатах. 16-го осадки ожидаются в западных и северных областях, а 17-го — снова на севере и в центральных регионах.

При этом ночь на 15 апреля будет еще холодной и с заморозками, но только на поверхности почвы. А в светлое время суток в этот день и в дальнейшем солнце уже будет пригревать до комфортных +13…+18 градусов по стране. В то же время на востоке и на северо-востоке будет немного свежее — в пределах +9…+14 градусов.

В ближайшее время также утихнет ветер, который стал ощутимым на Львовщине, Ивано-Франковщине, Буковине, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и на востоке страны.

Ночью и утром в северных и большинстве центральных областей местами будет туман.

«С 16−18 апреля в ночные часы ожидаем уже в пределах +3…+8 градусов», — прогнозирует Семилит завершение ночных заморозков.

18−19 апреля местами будет дождливо — территорию Украины зацепит циклон над Турцией. В Карпатском регионе в субботу, 18-го, ожидается даже мокрый снег. Зато на юге страны и в большинстве центральных областей в это время будет сухо.

На Закарпатье и Прикарпатье погода немного прохладнее, чем в других регионах — там температура воздуха будет в пределах +8…+14 градусов.

19 апреля, в воскресенье, по всей стране ожидается от +11 до +17 градусов.

Однако атмосфера сейчас очень неустойчива и быстро перестраивается, предостерегает эксперт. Поэтому прогноз погоды, по его словам, часто подвергается корректировкам.

«Даже прогнозы на 4−5 суток вперед могут существенно измениться», — предупреждает он.

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На Киевщине в целом и в столице в частности пока ожидаем погоду без осадков. Но в конце недели в дневные часы местами небольшой дождь.

Ночью в Киеве становится все теплее: в ближайшее время около +5 градусов, а 17−19 апреля столбики термометров покажут не ниже +6…+8 градусов, уверяет синоптик.

Дневные значения в регионе будут достигать +17, но на выходных, за счет немного большей облачности и небольших осадков, не выше +15.

Апрельские заморозки скорее всего не успели навредить яровым сельхозкультурам в полях, ведь те успели взойти разве что кое-где. А вот плодовые деревья могли пострадать больше. Однако агрометеорологи еще не смогли сполна оценить пагубное влияние ночных температур со знаком «минус».

Если в начале апреля средние суточные температуры были на 5−7 градусов выше нормы, то вторжение холодного арктического воздуха и перемещение активного циклона где-то с 6 апреля резко изменило погоду за окном.

«Средние суточные температуры снизились до показателей на 3−6 градусов ниже нормы», — объясняет Семилит. И это, в свою очередь, могло вызвать «стрессовые» условия для ряда агрокультур.

Вместе с тем весеннее тепло принесло другую проблему. В некоторых областях уже фиксируют тот или иной уровень пожарной опасности, а в одном из регионов даже установлен ее четвертый класс.

«Это высокая пожарная опасность, — отмечает специалист, — и касается это, в основном, Закарпатья. Значения там кое-где достигают даже пятого — чрезвычайного — класса пожарной опасности».