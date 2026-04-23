Еще холоднее. Насколько снизится температура воздуха в конце рабочей недели и где пройдет дождь с мокрым снегом в Украине

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 24 апреля будет с ощутимым похолоданием в большинстве регионов. В подавляющем количестве областей установится переменная облачность без осадков, однако на востоке ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. В Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в воздухе предполагаются заморозки 0−3 градуса, на остальной территории на поверхности почвы заморозки 0−5 градусов. Самая высокая дневная температура воздуха, +16 градусов, в этот день будет наблюдаться на Закарпатье.

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Какая погода в Украине будет в пятницу, 24 апреля

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +8 +11 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +6 +9 градусов.

В центральных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +1 -1 градус, дневная +8 +10 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +10 +12 градусов.

В восточных областях местами переменная облачность без осадков, местами облачно, небольшой дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1 -1 градус, дневная +6 +8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная +10 +12 градусов.