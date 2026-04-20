Температура ниже нормы. Синоптики предупредили о холодной неделе в Украине с дождями, заморозками, мокрым снегом

В Украину вернулось похолодание с ночными заморозками и осадками , которое продлится в течение всей недели.

Погода в Украине в течение 20−26 апреля, по прогнозу синоптиков, будет с температурными показателями ниже нормы. Вследствие влияния циклонической деятельности и холодных воздушных масс с севера Европы в стране будет продолжаться похолодание до заморозков на почве и в воздухе, с дождями и мокрым снегом.

Реклама

В понедельник, 20 апреля, дожди пройдут в западных регионах, днем также местами в центральной части страны и в Одесской области. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов в северных, центральных и восточных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 -3 градуса; днем +9 +15 градусов, в западных областях местами +3 +8 градусов.

Во вторник, 21 апреля, из-за влияния циклона в большинстве областей ожидается влажная и холодная погода — дожди. На севере Левобережья местами значительные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северный и северо-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +2 +8 градусов, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -3 градуса, дневная +9 +15 градусов, в центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах +3 +8 градусов.

В среду, 22 апреля, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются ночью на севере Левобережья, днем небольшие дожди пройдут в западных и центральных регионах. В южной части без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха 0 +5 градусов, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 градусов, дневная +8 +13 градусов, на северо-востоке +3 +8 градусов.

В четверг, 23 апреля, ночью без существенных осадков, утром и днем дожди пройдут в северных, западных и центральных областях. На остальной территории страны сухо. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с, днем на Правобережье возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 градусов, дневная +11 +16 градусов, на крайнем севере +6 +11 градусов.

Реклама:

В пятницу, 24 апреля, небольшие, местами умеренные дожди из-за влияния циклонической деятельности снова пройдут на большей части территории страны, без существенных осадков лишь в Крыму и на крайнем юге. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная +12 +17 градусов, в северо-западных областях +7 +12 градусов.

В субботу, 25 апреля, дожди пройдут в северных, центральных и юго-западных областях, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный/юго-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +2 +7 градусов, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная на Левобережье +13 +18 градусов, на Правобережье страны +7 +12 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, период неустойчивой и дождливой погоды продолжится. Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются осадки различной интенсивности. Местами возможен туман. Ветер предполагается переменного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура +2 +8 градусов, в северных и западных областях вероятны заморозки 0 -3 градуса, дневная +8 +14 градусов, на крайнем востоке +13 +18 градусов.